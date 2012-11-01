Ильенко думает, что Герега признала поражение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», комментируя информацию о том, что Г.Герега признала результаты выборов в 215-м округе, А.Ильенко заявил: «Я приятно удивлен этим известием. Очень важно, что на пике эмоций и жесткого противостояния Галина Герега все-таки признала результаты выборов в 215-м округе. Хорошо, что она поднялась над ситуацией и не стала продолжать обострять конфликт. Это правильный и конструктивный шаг, который является нормой для цивилизованных стран».

По теме: Герега уверена, что победила, но в суд не пойдет

По словам А.Ильенко, «признание результатов выборов позволит уменьшить эскалацию конфликта в Киеве. Этот поступок должен стать примером для других политиков, которые потерпели поражение в Киеве. Ведь именно столичная громада определила, что объединенные силы оппозиции, которые не проиграли ни одного округа в Киеве, отображают ее взгляды и должны представлять украинскую столицу в Верховной Раде».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, на брифинге заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета Г.Герега заявила, что уверена в своей победе на этих выборах, однако не собирается обращаться в суд, чтобы отстаивать эту победу.

«Я хочу авторитетно заявить, что победу в 215-м округе одержала я», - подчеркнула Г.Герега.

По ее словам, еще нет окончательного решения Центризбиркома о победителе в этом округе. «Я победила. Я считаю, что победа - на моей стороне. Но отстаивать свою победу в судах я не собираюсь. Это я вам сегодня хочу заявить», - сказала Г.Герега и добавила, что не признает своего поражения.

*** Согласно данным сайта ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов, за выдвиженца ВО «Свобода» Андрея Ильенко проголосовали 33,14% избирателей, за Г.Герегу – 32,95%.