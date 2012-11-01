Герега уверена, что победила, но в суд не пойдет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге перед началом сессии Киевсовета на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в ее избирательном округе.

«Я хочу авторитетно заявить, что победу в 215-м округе одержала я», - подчеркнула Г.Герега.

По ее словам, еще нет окончательного решения Центризбиркома относительно победителя в этом округе.

«Я победила. Я считаю, что победа - на моей стороне. Но отстаивать свою победу в судах я не собираюсь. Это я вам сегодня хочу заявить», - сказала Г.Герега и отметила, что не признает своего поражения.

Как сказала Г.Герега, для нее не является приоритетом получить депутатский мандат, тем более - получить его «ценой крови».

«Я в жизни состоялась», - подчеркнула Г.Герега и заверила, что и в дальнейшем будет помогать жителям Днепровского и Деснянского районов Киева в решении проблем.

Также, по ее словам, важным для нее является бюджет столицы на следующий год и дальнейшее развитие Киева.

Относительно избирательной кампании Г.Герега заявила, что достойно прошла этот путь и «не использовала грязные технологии, которые использовались оппонентами против меня».

На вопрос, где она видит свою дальнейшую работу в случае избрания ее народным депутатом, Г.Герега ответила: «Я буду продолжать работать там, где видят это киевляне».

*** Согласно данным сайта ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов, за выдвиженца ВО «Свобода» Андрея Ильенко проголосовали 33,14% избирателей, за Г.Герегу – 32,95%.