К Тимошенко зашла медицинская комиссия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, представители комиссии намерены провести обследование экс-премьера Юлии Тимошенко, определить состояние ее здоровья и выработать рекомендации по дальнейшему медицинскому сопровождению осужденной в условиях отказа от приема пищи.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Харькове защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко зачитал заявление экс-премьера о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.