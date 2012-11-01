К Тимошенко зашла медицинская комиссия
12:02, 01 ноября 2012Политика
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Сегодня в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове прибыли представители Международной медицинской комиссии в составе специалистов пенитенциарной службы, этой клиники и Харьковского областного управления здравоохранения.
Врачи хотят обследовать Тимошенко
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, представители комиссии намерены провести обследование экс-премьера Юлии Тимошенко, определить состояние ее здоровья и выработать рекомендации по дальнейшему медицинскому сопровождению осужденной в условиях отказа от приема пищи.
Как сообщал УНИАН, 29 октября в Харькове защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко зачитал заявление экс-премьера о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.
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