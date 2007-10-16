Кличко пойдет на мэра

Всемирно известный украинский боксер Виталий КЛИЧКО утверждает, что будет принимать участие в следующих выборах Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИЧКО заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я буду принимать участие в следующих выборах мэра. Если будут выборы… все те действия, которые сегодня происходят в Киевсовета, которые происходят в Киеве, еще больше утверждают меня в мысли, что я должен баллотироваться на эту должность», - сказал он.

В этом контексте он отметил, что возглавляемая им фракция в Киевсовета «делает все, чтобы Киев был уютным городом, зеленым городом для тех, кто в нем живет, чтобы он оставался историческим городом, чтобы не потерял своего лица».