В Верховную Раду проходит Катеринчук

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы – 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий в 13 мажоритарном округе.

В избирательном округе №13 (с центром в городе Калиновка) побеждает действующий народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Николай Катеринчук, который набрал 64,34% голосов.

Вторым становится самовыдвиженец, директор, агропромышленного научно-производственного предприятия "Визит", беспартийный Петр Юрчишин, за которого проголосовали 15,4% избирателей.

По теме: Кандидат по 14 округу заявляет, что оппозиция фальсифицирует выборы

Как сообщал УНИАН, Кандидат в народные депутаты в 14-ом избирательном округе (Винницкая область), председатель Деснянской районной в Киеве государственной администрации Виктор Жеребнюк утверждает, что не он, а оппозиция пыталась фальсифицировать результаты выборов в округе.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя заявление Объединенной оппозиции «Батькивщина» о том, что в 14 округе преднамеренно были уничтожены некоторые бюллетени, которые свидетельствовали о победе кандидата от «Батькивщины» Ивана Мельничука.

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