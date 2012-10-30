В семье Герег один депутат будет точно

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы-2012» Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 100% электронных протоколов избирательных комиссий, в 188-м избирательном округе с центром в г. Хмельницкий победителем становится самовыдвиженец и депутат Хмельницкого облсовета от Народной партии Сергей Лабазюк, который набрал 28,39%. Он незначительно обошел другого самовыдвиженца, председателя Хмельницкой райгосадмнистрации Виктора Колищака, который получил 27,89% голосов избирателей.

В 192-м избирательном округе с центром г. Дунаевцы побеждает самовыдвиженец, владелец сети строительных гипермаркетов “Эпицентр” Александр Герега, у которого 58,04% голосов. За его ближайшего конкурента, кандидата от Объединенной оппозиции, временно не работающего Мирослава Мусия, проголосовало 17,38%.

Подсчет голосов продолжается в пяти округах.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области 7 округов.