В округ, где свободовец опереждает Герегу, нагнали милиции и Беркута

В Киеве в одномандатном избирательном округе № 215, где в Верховную Раду баллотируются секретарь Киевсовета Галина Герега и один из лидеров ВО «Свобода» Андрей Ильенко, продолжается подсчет голосов. Помещение взято под усиленную охрану милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в здании Деснянской райгосадминистрации, где расположена окружная избирательная комиссия, на каждом этаже находится по несколько десятков милиционеров.

Кроме того, возле здания РГА стоят два автобуса с бойцами спецподразделения МВД Украины «Беркут».

Непосредственно в помещении, где идет подсчет голосов, милиции нет, там находятся несколько наблюдателей от Г.Гереги и А.Ильенко.