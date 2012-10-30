В округ, где свободовец опереждает Герегу, нагнали милиции и Беркута
16:31, 30 октября 2012Политика
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В столичном округе № 215 под усиленной охраной милиции продолжается подсчет голосов.
Ильенко соревнуется с секретарем горсовета
В Киеве в одномандатном избирательном округе № 215, где в Верховную Раду баллотируются секретарь Киевсовета Галина Герега и один из лидеров ВО «Свобода» Андрей Ильенко, продолжается подсчет голосов. Помещение взято под усиленную охрану милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, в здании Деснянской райгосадминистрации, где расположена окружная избирательная комиссия, на каждом этаже находится по несколько десятков милиционеров.
Кроме того, возле здания РГА стоят два автобуса с бойцами спецподразделения МВД Украины «Беркут».
Непосредственно в помещении, где идет подсчет голосов, милиции нет, там находятся несколько наблюдателей от Г.Гереги и А.Ильенко.
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