Турчинов с Яценюком послезавтра собрались к Тимошенко

Руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов и председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк намерены в четверг, 1 ноября, посетить в больнице председателя ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сообщил сегодня на пресс-конференции.

«На этой неделе Ю.Тимошенко написала заявление, что она хочет встретиться со мной и с А.Яценюком. Мы надеемся в четверг попасть в больницу, где находится Юлия Владимировна», - сказал А.Турчинов.

Он напомнил, что в последний раз посещал Ю.Тимошенко месяц тому назад, и сейчас имеет полное право на новое свидание.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Харькове защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко зачитал письмо экс-премьера, в котором она заявила о начале голодовки в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.

Государственная пенитенциарная служба Украины отменила разрешение на свидание осужденной Ю.Тимошенко с главой краткосрочной миссии наблюдателей за выборами от ОБСЕ Вальбургой Габсбург Дуглас, которое было запланировано на 30 октября.

«Учитывая новые обстоятельства, которые возникли вчера, а именно отказ Ю.Тимошенко от употребления пищи, с учетом необходимости постоянного пребывания осужденной под наблюдением врачей, а также учитывая рекомендации врачей и требования ведомственной нормативной базы на такой случай, ГПтС информирует о невозможности осуществления ранее запланированного свидания», - сообщили в ведомстве.

В.Дуглас прибыла в больницу, но ей отказали в свидании с Ю.Тимошенко.