Дыра в бюджете выросла в три раза

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Общий фонд госбюджета за 9 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 22,115 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2011 года.

В январе-сентябре 2012 года доходы госбюджета составили 246,322 млрд грн, что на 8,7% больше соответствующего показателя 2011 года, в т.ч. поступления в общий фонд увеличились на 10% - до 208,550 млрд грн.

Поступления налога на добавленную стоимость составили 135,428 млрд грн, что на 9,1% больше, чем за соответствующий период 2011 года. Бюджетное возмещение НДС денежными средствами увеличилось на 10,4% и составило 35,200 млрд грн.

Общий фонд государственного бюджета получил 39,164 млрд грн налога на прибыль предприятий, что на 0,9% больше, чем годом ранее.

Акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в общий фонд поступило 17,601 млрд грн, что на 10% больше аналогичного периода 2011 года.