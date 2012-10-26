Янукович благословил перекраивание бюджета-2012

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, подписан закон №5418-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»; №5419-VI «О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»; №5420-VI «О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»; №5421-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»; №5422-VI «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»; №5423-VI «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»; №5424-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»; №5425-VI «О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»; №5426-VI «О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как сообщал УНИАН, все эти законы парламент принял 16 октября 2012 года.