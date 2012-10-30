В английском МИДе говорят, что украинские выборы стали разочарованием

Как говориться в переданном агентству УНИАН заявлении министра, “выборы в парламент Украины стали разочарованием. Несмотря на то, что у избирателей был широкий выбор, международные наблюдатели нашли доказательства, что этот выбор был ограничен из-за, например, несбалансированности медийной среды, непрозрачности процесса сводки окончательных результатов и отсутствия (в избирательной гонке) оппозиционных лидеров, которых заключили в тюрьму в результате выборочного применения закона. Нам жаль, что Украина утратила возможность продемонстрировать твердую и последовательную верность демократическим принципам».

«Великобритания видит, что Украина имеет огромный потенциал как европейский сосед и партнер. Как последовательные сторонники евроинтеграционных устремлений Украины мы призываем новое украинское правительство, когда оно будет сформировано, осуществить необходимые шаги для того, чтобы вдохнуть новые силы в процесс развития и укрепления полноценных и устойчивых демократических институтов”, - отметил Д.Лидингтон.