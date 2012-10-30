Симоненко: «беспредел» регионалов при подсчете голосов не поддается анализу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

П.Симоненко обратил внимание на нарушения в ходе подсчета голосов избирателей, в частности, в Луганской области. По его словам, во время подсчета голосов в этой области во многих районах отключали электричество.

«Ужас, что творили «регионалы» в Луганской области, потому что там было очевидно, что Компартия набирает больше, чем «регионалы», - отметил лидер КПУ.

По его словам, «беспредел» Партии регионов в ходе подсчета голосов избирателей "не поддается никакому анализу".

Председатель КПУ сообщил, что партия проанализирует все зафиксированные нарушения, в том числе в Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

На вопрос, намерена ли КПУ обращаться в суды для обжалования результатов выборов на отдельных участках, П.Симоненко сказал: "После того, как мы проанализируем все эти факты... Учитывая, что мы можем доказать в судах, мы обязательно это сделаем".

Кроме того, лидер КПУ высказал мнение, что избирательная кампания в парламент была «самой грязной» за все годы независимости Украины.

"Мы считаем, что избирательная кампания была практически «самая грязная» за все годы независимости Украины", - сказал он.

По словам П.Симоненко, смешанная система выборов позволила "распоясаться крупному капиталу" и в результате массовыми стали подкуп членов избирательных комиссий, шантаж, запугивания, использование черных пиар-технологий, что "очень серьезно подрывает авторитет и доверие к Украине".