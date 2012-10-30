Симоненко: Приход «Свободы» в парламент станет трагедией для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Для Украины будет трагедией приход социал-националистической партии «Свобода», - заявил П.Симоненко.

По его словам, на выборах эта партия "использовалась только для того, чтобы в условиях кризиса и, учитывая, что радикализация настроений очень активна и усиливается, то эту партию вытаскивает крупный капитал для того, чтобы бороться против консолидации тех же граждан Украины в борьбе против нынешнего режима».

Как заявил П.Симоненко, фракция коммунистов в ВР будет работать самостоятельно. "Компартия и фракция будут действовать как самостоятельная политическая сила", - заверил он. По его словам, фракция будет голосовать исходя из программных положений партии.

П.Симоненко подчеркнул: «Компартия - единственная из тех политических сил, которые представлены в нынешнем парламенте, - более чем в два раза увеличила поддержку своих избирателей».