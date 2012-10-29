Симоненко подозревает, что явкой избирателей манипулируют регионалы

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время брифинга в пресс-центре центрального избирательного штаба КПУ выразил лидер партии Петр Симоненко.

«Явку не называют по одной простой причине. Это лишний раз говорит о том, что как Конституционный Суд, так и Центральная избирательная комиссия манипулируются представителями политической силы «регионалов», - сказал П.Симоненко.

По его убеждению, данные о явке избирателей не предоставляются, чтобы не было возможности оперативно анализировать явку по областям.

Также П.Симоненко напомнил, что в 2011 году в Украине не была проведена перепись населения. «Очень хотелось сохранить минимум миллионов пять для фальсификации избирателей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, первые предварительные данные о явке избирателей по состоянию на 20.00 ЦИК обнародовала после 21.00.

Около 22.00 на основании полученной информации с избирательных участков 122-х из 225-ти избирательных округов информационно-аналитическая система ”Выборы-2012” в ЦИК показывала, что явка по Украине составляла 57,33%.