Яценюк и Тягнибок "строят" председателей проблемных комиссий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», в частности, они проверили работу окружных комиссий в 211-м и 223-м округах.

По результатам параллельного подсчета голосов, в этих округах побеждают кандидаты от Объединенной оппозиции Сергей Терехин и от ВО «Свобода» Юрий Левченко.

В ОИК № 211 несколько десятков членов УИК ждут в очереди, чтобы сдать протоколы в ОИК, уже более 14 часов, говорится в сообщении.

Работники окружной комиссии объяснили такую задержку в приеме документов техническими проблемами, связанными с работой сервера Центральной избирательной комиссии.

Однако уполномоченный лицо ВО «Батькивщина» в ОИК сообщил депутатам, что причина такой медленной работы ОИК в умышленном противозаконном затягивании работы с целью не допустить фиксации победы оппозиционного кандидата.

А.Яценюк отметил, что таким образом члены ОИК фактически «берут людей «измором», чтобы фальсифицировать результаты голосования. В частности, вероятно, что они планируют надорвать мешки с протоколами из УИК, согласно которым побеждает представитель Объединенной оппозиции. Таким образом, выборы на этих участках могут быть признаны недействительными.

При этом ОИК № 223 вообще объявила перерыв в работе, что является грубым нарушением избирательного законодательства, подчеркнули в "Батькивщине".

А.Яценюк и О.Тягнибок обратились к председателю ОИК с требованием собрать комиссию и возобновить подсчет голосов. После приезда представителей оппозиции половина членов ОИК вернулась на свои места. Председатель ОИК пообещал, что подсчет голосов возобновится в самое ближайшее время, проинформировали в «Батькивщине».