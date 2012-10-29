Оппозиция: обещания властей по обеспечению честных выборов оказались пустыми

Власть подтвердила свою несостоятельность провести честные и справедливые выборы, заявляет заместитель председателя партии «Батьківщина», бывший вице-премьер-министр Григорий Немыря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом он сказал, комментируя заявление миссии ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента.

«Власть подтвердила свою несостоятельность провести честные и справедливые выборы. Обещания Януковича о «гарантировании» честных парламентских выборов в очередной раз оказались пустыми», - подчеркнул Г.Немыря.

«Нельзя считать справедливыми выборы, которые продемонстрировали всему миру отсутствие равных условий для участников, нехватка сбалансированного освещения в СМИ, злоупотребление административными ресурсом, отсутствие четкого разграничения между государством и правящей партией», - подчеркнул он.

«Все это, а также, безусловно, недопущение к выборам лидера оппозиции Юлии Тимошенко и Юрия Луценко в результате политически мотивированных несправедливых судебных процессов, которые не основывались на принципе верховенства права, является грубыми и очевидными нарушениями ключевых критериев и положений Копенгагенского документа ОБСЕ», - подчеркнул Г.Немыря.

Как сообщал УНИАН, миссия международных наблюдателей под эгидой ОБСЕ заявила о том, что выборы продемонстрировали, что демократический процесс в ряде сфер в Украине повернул вспять.