Яценюк и Турчинов выезжают на «проблемные округа»

Народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» выезжают на те округа, где сейчас прекращен подсчет голосов избирателей и таким образом делается все, чтобы кандидаты от оппозиции не победили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Совета объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Мы сейчас выезжаем на все округа, где сейчас медлят с подсчетом голосов», - сказал А.Яценюк.

В частности, по его словам, речь идет об округе № 217, где побеждает Александр Бригинец, № 211 – Сергей Терехин, № 95 – Вячеслав Кутовый, № 215 – представитель «Свободы» Андрей Ильенко, № 216 – Ксения Ляпина и ряд других округов.

А.Яценюк отметил, что «Батькивщина» будет выезжать не только на те округа, где окружные избирательными комиссиями блокируется победа представителей «Батькивщины», но и на те округа, где блокируется победа представителей «Свободы».

«Мы обращаемся к украинцам также приходить под окружные избирательные комиссии и поддержать честный выбор людей», - сказал он.