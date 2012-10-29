Политологи не видят оснований для отставки Азарова

Об этом они сказали во время круглого стола в Киеве.

Так, политолог Владимир Фесенко считает, что «абсолютно очевидно, что нелогично менять на посту премьера первого номера партии, которая выиграла выборы».

По его словам, «Николаю Яновичу (речь идет о Н.Азарове - УНИАН) надо опасаться двух вещей - ухудшения социально-экономической ситуации, а второй фактор - достаточно молодой персонаж в украинской власти, который давно хочет стать премьером (при этом он не уточнил о ком идет речь - УНИАН)». В.Фесенко считает, что нелогично менять Н.Азарова, который, возглавил список партии на выборах в ВР и партия победила. В то же время добавил, что «если Президента Украины убедят, что нужно побыстрее поменять руководство правительства, то мягкий сценарий – это отставка самого Николая Яновича с поста премьера». «Это пока не очень вероятно, но в украинской политике все случается», - добавил В.Фесенко.

Политолог Михаил Погребинский не видит оснований для отставки Н.Азарова в связи с результатами выборов в ВР и, в частности, с высоким процентом ВО «Свобода». «Почему такой колоссальный успех у «Свободы»? Потому, что ее раскручивали на национальных каналах телевидения», - сказал он. При этом он подчеркнул, что Н.Азаров к этому «никакого отношения не имеет». М.Погребинский подчеркнул, что «правящая партия неоднородна», По его словам, за медиаресурсы отвечает в ПР группа, «которая называется газовой». «У нее есть свой руководитель - глава АП, который курирует эти каналы. В результате они раскручивали в течении полугода партию «Свобода» и она стала как бы такой рукоподаваемой», - подчеркнул М.Погребинский. При этом добавил: «Поэтому Азаров тут ни при чем и ему голову пеплом посыпать не стоит».