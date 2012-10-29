Евродепутаты: Украинцы могут гордиться такими выборами

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом он сказал сегодня на брифинге в пресс-центре международных наблюдателей в Киеве.

«В целом, сравнивая с некоторым западными государствами, выборы у Украины были даже лучше организованы», - сказал евродепутат, отметив, что украинцы могут гордиться такими выборами. По словам Д. ван дер Ступа, выборы продемонстрировали, что страна движется вперед.

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В свою очередь евродепутат Войтех Минар (Чехия) отметил, что за несколько месяцев начал наблюдать за подготовкой парламентских выборов в Украине. Посетив избирательные комиссии, ошибок он не увидел, все, по его словам, происходило согласно действующему законодательству Украины.

Депутат Европарламента Ник Гриффин (Великобритания) отметил, что результаты его наблюдения свидетельствуют о проведении в Украине свободных и демократических выборов. «Система их проведения была даже прозрачнее и справедливее чем та, с которой я знаком в Великобритании», - подчеркнул евродепутат.

Участники брифинга положительно оценили проект по размещению на избирательных участках веб-камер, присутствие представителей СМИ. Кроме того, наблюдатели особо отметили спокойную атмосферу на участках.