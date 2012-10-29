Турчинов: план действий Кличко идентичен коалиционному соглашению

Руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александр Турчинов не видит препятствий для подписания «УДАРом» соглашения о создании большинства в ВР с «Батьківщиною» и «Свободой», поскольку предложенній этой партией план действий идентичен коалиционному соглашению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов заявил сегодня во время брифинга, комментируя план действий, который обнародовала партия «УДАР».

«Вы мне не назвали ни одной новой позиции. Все эти пункты есть в соглашении о создании коалиции демократических сил», - сказал А.Турчинов.

Он заметил, что поскольку программа «УДАРа» повторяет соглашение «Батьківщини» и «Свободы», то партия Виталия Кличко должна присоединиться к этому соглашению.

«Когда они соглашаются с этими пунктами, то я считаю, что путь здесь только один – подписать соглашение», - сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 29 октября партия «УДАР» предложила демократическим силам принять план совместных действий в Верховной Раде VII созыва «Европейское будущее Украины», который, среди прочего, предусматривает введение процедуры импичмента действующего Президента, денонсацию Харьковских соглашений, проведение «справедливой» пенсионной реформы, облегчение налогового давления, отмену языкового закона, подписание и ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и тому подобное.

Ранее, 19 октября, Объединенная оппозиция «Батьківщина» и Всеукраинское объединение «Свобода» подписали соглашение о создании коалиции в новой Верховной Раде.

Согласно этому документу, оппозиционеры обязываются действовать сообща, в частности, в вопросах отмены языкового закона, пенсионной реформы власти и налогового кодекса. Кроме того, они обязываются не голосовать за изменения в Конституцию, которые предусматривают избрание Президента в Верховной Раде, и обещают продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на 2 года и проголосовать за закон о развитии украинского языка.