УДАР предлагает оппозиции план действий в новой Верховной Раде

Партия «УДАР» предлагает демократическим силам принять план совместных действий в Верховной Раде VII созыва «Европейское будущее Украины», который среди прочего, предусматривает учреждение процедуры импичмента действующего Президента, денонсацию Харьковских соглашений, проведение «справедливой» пенсионной реформы, облегчение налогового давления, отмену языкового закона, подписание и ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и др.

Как говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте партии, в «УДАРе» считают, что этот документ должен быть подписан лидерами оппозиционных сил, а также каждым народным депутатом, который выступает за смену власти в Украине и осуществление демократических преобразований.

В самом документе, в частности, отмечается общая цель - преобразование Украины в современное демократическое и справедливое государство. В то же время непременным условием реализации этого плана действий указывается «устранение от власти режима В.Януковича и освобождение политических узников», а первоочередными задачами - «слом существующей коррупционной системы и введение новых правил функционирования политической и экономической систем страны».

Для этого «УДАР» предлагает изменить украинское законодательство, в частности:

- создать независимое Антикоррупционное агентство, которое начнет антикоррупционную люстрацию;

- принять закон о порядке импичмента Президента и начать процедуру импичмента действующего главы государства;

- ввести народную законодательную инициативу (когда законопроект, поддержанный 150 тыс. граждан Украины, будет рассматриваться парламентом первоочередно), а также - народное вето (право отменять на референдуме решения органов государственной власти и местного самоуправления);

- ввести институт народного вотума недоверия (возможность принимать на местном референдуме решение о недоверии и освобождении главы местной госадминистрации, руководителя милиции и налоговой, прокурора, судьи);

- усилить контроль граждан за деятельностью депутатов всех уровней через внедрение механизма их отзыва, установить уголовную ответственность для тех народных избранников, которые голосуют за других депутатов;

- ввести на выборах в парламент и в местные советы (кроме сельских и поселковых) пропорциональную избирательную систему с открытыми списками, для парламентских выборов предусмотреть существование региональных многомандатных округов, депутатов сельских и поселковых советов избирать по мажоритарной системе;

- ввести проведение выборов городских голов в два тура.

Кроме того, «УДАР» предлагает:

- усилить финансовую возможность местных общин, направив в их бюджеты 100% поступлений от налогов на доходы физических лиц, недвижимость и землю, и перераспределив поступления от остальных налогов для обеспечения нужд общин;

- предоставить избранному киевлянами городскому голове полномочия председателя Киевской городской государственной администрации;

- лишить Президента и парламент права назначения судей и освободить судей из-под давления исполнительной власти, поскольку все судьи должны назначаться Высшим советом юстиции, состав которого должен формироваться исключительно на съезде судей Украины. Для рассмотрения тяжких преступлений ввести суд из 12 присяжных;

- свести до минимума количество государственных органов, которые имеют разрешительные, контрольные и карательные полномочия;

- сократить количество налогов до 7, упростить их администрирование, создать максимально благоприятные условия для ведения малого и среднего бизнеса;

- ввести стимулы для создания новых предприятий и рабочих мест, установить нулевую ставку налога на прибыль: для новосозданных предприятий – на 3 года, для созданных на депрессивных территориях и на селе – на 5 лет;

- провести справедливую пенсионную реформу, которая будет предусматривать единый для всех порядок начисления пенсий и ликвидацию специальных пенсий для высокопоставленных должностных лиц;

- усилить ответственность за дискриминацию женщин при трудоустройстве, оплате труда, повышении по службе;

- принять законы, которые будут регулировать рынок земли и защищать права селян при операциях с землей, и только после их введения в действие допустить снимать мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения – гарантируя, что она будет продаваться только гражданам Украины.

Также «УДАР» призывает:

- отменить Закон «О принципах государственной языковой политики» как антиконституционный, раскалывающий общество и ставящий под угрозу развитие и государственный статус украинского языка, реальные права языков меньшинств;

- денонсировать так называемые «Харьковские соглашения» и другие договоренности, которые вредят стратегическим национальным интересам Украины;

- обеспечить подписание и ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включая создание зоны свободной торговли, создание условия для введения безвизового режима со странами ЕС.

Для выполнения этого Плана действий «УДАР» предлагает своим потенциальным партнерам создать Координационную группу для подготовки совместных законодательных инициатив, согласования и координации действий в Верховной Раде Украины, а также - соответствующие рабочие группы по направлениям, избрание которых будет проходить на общем собрании народных депутатов Украины, которые подписались под указанным Планом действий.

Также не голосовать за законопроекты, «которые создают угрозу национальным интересам Украины или имеют коррупционную составляющую» и действовать на принципах партнерства всех демократических оппозиционных сил, соблюдая принцип отсутствия взаимной борьбы.

Кроме того, авторы Плана предлагают не вступать в сепаратные переговоры с какой-либо политической партией или блоком и сотрудничать с организациями гражданского общества, экспертными организациями, специалистами для претворения в жизнь законодательства, которое отвечает указанным программным положениям.

В заявлении «УДАРа» отмечается, что этот документ открыт к подписанию всеми народными депутатами, которые готовы к совместным действиям в Верховной Раде.