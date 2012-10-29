Шуфрич считает, что «Свобода» со временем разочарует своих избирателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Шуфрич заявил сегодня на брифинге.

«О том, что они ошиблись, они скорее всего поймут позже. Но сегодня это их выбор и мы должны его принять. Действия этой политической силы, скорее всего, в моем видении, разочаруют тех, кто за них голосовал, я так думаю», - сказал Н.Шуфрич. При этом он отметил, что обычно его прогнозы сбываются. «И как правило, мои политические прогнозы пока все сбывались», - сказал Н.Шуфрич.

При этом он отметил, что предсказывал отставку Юлии Тимошенко в 2005 году с поста премьер-министра, в 2006 году он предсказал создание коалиции СПУ, КПУ и Партии регионов. Предсказывал то, что Виктор Ющенко не выйдет во второй тур на президентских выборах, а также победу на президентских выборах Виктора Януковича.