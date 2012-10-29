Оппозиция побеждает в 10 из 13 киевских округов (обработано 32,43% протоколов)

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

В частности, в округе № 211 при поддержке 28,29% избирателей побеждает представитель "УДАРа" Николай Бабенко, в округе № 212 – представитель партии «Батькивщина» Виталий Ярема (29,51%), в округе № 213 – представитель "Батькивщина" Владимир Яворивский (35,98%).

В округе № 214 пока лидирует представитель партии «УДАР» Виктор Чумак (36,8%), который опередил самовыдвиженца Олеся Довгого на 68 голосов избирателей.

Самовыдвиженка Галина Герега при поддержке 34,95% избирателей лидирует в округе № 215, а самовыдвиженец Александр Супруненко – в округе № 216 при поддержке 28,37% избирателей.

Представители партии "Батькивщина" также пока лидируют в округе № 217 (Александр Бригинец – 33,58%), в округе № 218 - Владимир Арьев (37.94 %), в округе № 219 – Владимир Бондаренко (44,69%), в округе №220 – Александр Черноволенко (32.47%), в округе № 221 – Леонид Емец (31.68%) и в округе № 222 - Дмитрий Андриевский (33.28%).

В округе №223 лидирует самовыдвиженец Виктор Пилипишин - 28.36% голосов избирателей.