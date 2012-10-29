ЦИК обработала 45,94% протоколов (результаты)

По состоянию на 11.11 в Украине обработано 45,94% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам обработки 45,94% протоколов участковых избирательных комиссий, за Партию регионов проголосовали 35,15% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 21,90%; за Коммунистическую партию Украины - 14,94%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,87%, за ВО «Свобода» - 8,26%; партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,67%; партию «Наша Украина» - 0,94% избирателей, Радикальную партию Олега Ляшко – 0,94%.