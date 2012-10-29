Развозжаев женится в СИЗО

Похищенный в Киеве российский оппозиционер Леонид Развозжаев в ближайшее время женится прямо в следственном изоляторе "Лефортово", сообщает РБК со ссылкой на РСН.

Подруга Развозжаева Юлия Смирнова, которая и станет супругой оппозиционера, заявляет, что, даже при наличии двух общих детей, свидание между ними ФСИН не разрешает из-за того, что брак не зарегистрирован.

Издание напоминает, что Л.Развозжаев является, вместе с Сергеем Удальцовым и его соратником Константином Лебедевым, одним из фигурантов уголовного дела о подготовке массовых беспорядков.

Л.Развозжаев был похищен в Киеве 19 октября, а 21 октября СК заявил о том, что он подписал явку с повинной и чистосердечное признание (от которого Л.Развозжаев впоследствии отказался ссылаясь на то, что они были получены под пытками).