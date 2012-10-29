ЦИК обработала 25,11% протоколов (результаты)

Обработано более 25% протоколов: у ПР - 37,09%, у «Батькивщины» - 20,79%, в ​​«УДАР» - 12,49%, в ​​КПУ - 15,39%, у «Свободы» - 7,35 %

По состоянию на 6.55 обработано 25,11% протоколов участковых избирательных комиссий. Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии. По результатам обработки 25,11% протоколов УИК: за Партию регионов проголосовали 37,09% избирателей, за ВО «Батькивщина» - 20,79%, за партию «УДАР Виталия Кличко» - 12,49%, за Коммунистическую партию Украины - 15,39%, за ВО «Свобода» - 7,35%.

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