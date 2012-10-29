Яценюк нарисовал «схему», как можно освободить Тимошенко
07:03, 29 октября 2012Политика
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Председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк надеется, что новоизбранная Верховная Рада примет закон об амнистии, который позволит освободить Юлию Тимошенко.
Яценюк надеется, что ВР примет закон об амнистии
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
«Это даст возможность принять закон об амнистии и заставит Януковича подписать этот закон. И в результате это освободит Тимошенко», - сказал А.Яценюк.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове.
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