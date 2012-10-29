Яценюк нарисовал «схему», как можно освободить Тимошенко

07:03, 29 октября 2012
Политика
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Председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк надеется, что новоизбранная Верховная Рада примет закон об амнистии, который позволит освободить Юлию Тимошенко.

Арсеній Яценюк

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
«Это даст возможность принять закон об амнистии и заставит Януковича подписать этот закон. И в результате это освободит Тимошенко», - сказал А.Яценюк.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове.

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