Яценюк нарисовал «схему», как можно освободить Тимошенко

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Это даст возможность принять закон об амнистии и заставит Януковича подписать этот закон. И в результате это освободит Тимошенко», - сказал А.Яценюк.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове.