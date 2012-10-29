Опальный Аваков намерен прилететь в Украину, как только ЦИК огласит результаты

Председатель Харьковской областной организации ВО «Батьківщина», экс-губернатор Харьковской области Арсен Аваков, объявленный 31 января 2012 года в международный розыск, вернется из Италии в Украину, как только Центральная избирательная комиссия опубликует официальные результаты выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Аваков заявил во время скайп-конференции с харьковскими журналистами.

Он отметил, что, в соответствии с решением Конституционного суда Украины, избранный в Верховную Раду Украины депутат получает неприкосновенность после публикации результатов выборов Центризбиркомом. После принесения присяги, по словам А.Авакова, «депутат полностью получает права народного депутата».

На уточняющий вопрос, вернется ли он в Украину после официальной публикации результатов выборов, А.Аваков сказал: «Это однозначно да и означает».

«Я куплю билет на самолет, и вернусь в Украину, как только это будет возможно», - сказал А.Аваков.

Как сообщал УНИАН, в отношении А.Авакова было возбуждено уголовное дело, после чего он выехал в Италию.

Позже А.Аваков был объявлен в международный розыск, и был задержан в Италии.

Его защита предоставила суду документы, которые свидетельствовали о преследовании А.Авакова в Украине, и доказала, что это преследование происходит по политическим мотивам. Поэтому суд освободил его из-под стражи. Украинская власть просила Италию об экстрадиции А.Авакова.

В избирательном списке Объединенной оппозиции А.Аваков значится под номером 24. В соответствии с результатами национальных экзит-полов, А.Аваков проходит в парламент.