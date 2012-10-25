Италия отказалась отдать Авакова Украине

Об этом, со ссылкой на адвоката Корадо Оливьеро, сообщил председатель Христианского Общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Как сообщает «Украинская правда», по словам адвоката, суд "отклонил представление Украины на экстрадицию, поскольку отсутствуют условия для его удовлетворения".

Адвокат попросил позвонить по телефону в пятницу, поскольку он не имел рядом текста решения суда, чтобы процитировать его дословно.

На уточняющий вопрос, может ли А.Аваков быть экстрадирован в Украину, адвокат ответил: "Абсолютно, нет!"

Заседание суда по делу об экстрадиции Авакова состоялось 18 октября, а решение было обнародовано 24 октября.

Как известно, в отношении А.Авакова было возбуждено уголовное дело, после чего он выехал в Италию.

Позже А.Аваков был объявлен в международный розыск и был задержан в Италии.

Его защита предоставила суду документы, которые свидетельствовали о преследовании А.Авакова в Украине и доказала, что эти преследования происходят по политическим мотивам. Поэтому суд освободил его из-под стражи.

Украинская власть просила Италию об экстрадиции А.Авакова.