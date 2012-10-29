Тягнибок планирует начать с запрета коммунистической идеологии

Тягнибока не радует "коммунистический ренессанс" Тягнибока не радует "коммунистический ренессанс"

Об этом лидер "Свободы" Олег Тягнибок сказал в эфире "Радио Свобода".

"Одним из первых мы предложим закон о запрещении коммунистической идеологии, как человеконенавистнической и антиукраинской, и проведение публичного судебного процесса над коммунизмом", - цитирует О.Тягнибока «Украинская правда».

По его словам, подобный опыт есть в Польше и Молдове.

"Уже время назрело, чтобы в Украине были подобные законопроекты. Никакого сотрудничества с ними даже близко быть не может", - подчеркнул он.

О.Тягнибок критично оценил рост поддержки коммунистов в Украине на этих выборах.

"Это неправильно, что в Украине, государстве европейском, столько голосов набрали коммунисты, это очень плохая тенденция, я понимаю, что есть российское влияние сейчас, есть влияние результата российских коммунистов. Меня не очень радует такой коммунистический ренессанс", - сказал он.