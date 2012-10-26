Свобода: Тягнибока не пустили на Интер из-за истерики Симоненко и Азарова

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В 21:00 на телеканале "Интер" должны были состояться дебаты лидеров ведущих политических сил.

"Впрочем, когда свободовцы прибыли на студию Довженко, где должна была проходить телепрограмма, милиция заблокировала вход Тягнибоку и сторонникам "Свободы" в студию", - цитирует сообщение пресс-службы Украинская правда.

В свою очередь заместитель главы партии "Свобода" Андрей Мохник сообщил, что партийцы под студией находятся "в осаде, три или четыре автобуса "Беркута", автозак, закрыли дверь, закрыли ворота".

"Позвонили Киселеву, он сказал, что телеканал "Интер" не отменял приглашение. Он сказал, что Валерий Хорошковский распорядился не допускать "Свободу" на телеканал. Потому что Петр Симоненко и Николай Азаров устроили истерику, что они не будут со "Свободой" в эфире", - уточнил Мохник.

В эфире Киселева, появились лидер Партии регионов Николай Азаров, глава совета объединенной оппозиции Арсений Яценюк, лидер КПУ Петр Симоненко и лидер партии "Удар" Виталий Кличко, которые, как указал автор программы, гарантированно проходят в Раду по опросу.