«Свобода» и «УДАР» пресекли подозрительный exit-poll

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», «молодые люди с боксами "exit-poll OOO "Solding" сегодня на территории всего избирательного округа № 75 выдавали анкеты, в которых от людей требовалось указать ФИО и контактный номер телефона». При этом в ответ на вопросы о том, на каком основании проводятся данные «опросы», просто скрывались.

«Во время повторной проверки мест дислокации представителей "exit-poll OOO "Solding" представитель ВО «Свобода» Александ Попов и кандидат в депутаты Богдан Василенко («УДАР») заблокировали группу махинаторов, изъяли два бокса с уже заполненными анкетами и вызвали представителей милиции, прекратив таким округом работу фальсификаторов на одномандатном избирательном округе № 75», - сообщает пресс-служба ВО «Свобода».

С какой целью собирались персональные данные избирателей и кто и с какой целью организовал exit-poll, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов, говорится в сообщении.