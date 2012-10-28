Тягнибоку не удалось проголосовать - он перепутал паспорт
На участке в киевской школе №316 (ул. Бажана, 32А) произошел курьез с лидером партии "Свобода".
Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".
В 11.15 Тягнибок приехал на участок, но бюллетени ему так и не выдали. Оказалось, что вместо обычного паспорта у него с собой был только заграничный.
" Я думал, что он лежит у меня в барсетке вместе с другими документами, но там его не оказалось. Претензий к комиссии у меня нет – все по закону", - сказал Тягнибок.
Документ, как оказалось, - во Львове, помощники политика привезут его в Киев еще до закрытия избирательных участков. "Так что я обязательно вернусь и проголосую – до восьми вечера время еще есть. А пока пойду в церковь возле Аскольдовой могилы"…
Тягнибок приехал на участок с женой и сыном-подростком. Супруга проголосовала без проблем.