Участники выборов могут попросить у ЦИК видео с участков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила порядок предоставления информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения, в соответствии с которым субъекты избирательного процесса могут обратиться в Центризбирком с соответствующим запросом сразу после составления протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК.

ЦИК будет рассматривать запросы относительно предоставления видеоматериала с помещения для голосования на обычном избирательном участке, на котором была техническая возможность передачи изображения, на протяжении 2 календарных дней со дня поступления запроса и на протяжении 4 календарных дней, если на участке не было технической возможности передачи изображения.

В случае, если запрос касается получения видеоматериалов из более чем трех участков, ЦИК может продлить срок его рассмотрения. ЦИК будет предоставлять видеоматериалы на DVD-r-дисках. Оплата за изготовление видеоматериалов не будет взыматься. За запросами судов и правоохранительных органов видеоматериалы будут предоставляться в соответствии с законодательством Украины.

ЦИК будет рассматривать запросы относительно предоставления видеоматериалов на протяжении одного года со дня официального предания огласке результатов выборов народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе. С соответствующими запросами могут обращаться правоохранительные органы, суды и субъекты избирательного процесса – политические партии и кандидаты в депутаты.

Как сообщал УНИАН, в Украине впервые для обеспечения открытости проведения выборов на всех обычных избирательных участках установлена система видеонаблюдения. На протяжении 28 октября за ходом голосования можно будет наблюдать на веб-портале. После закрытия участков, то есть на момент подсчета голосов, видеосистема будет работать в режиме записи, которые в соответствии с решениями ЦИК, будут сохраняться лишь год.