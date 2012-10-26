КИУ: Нынешняя избирательная кампания самая проблемная с 2004 года

Нынешняя избирательная кампания самая проблемная с 2004 года.

Об этом председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Оценка избирательной кампании по итогам мониторинга КИУ».

«Предыдущие парламентские кампании, президентская кампания, хотя тоже проходили не без проблем, но уровень определенных злоупотреблений, неуместностей, проблем на этих выборах намного больше», - сказал он.

С точки зрения А.Черненко, весь этот массив зафиксированных нарушений можно объяснить возвращением мажоритарной составляющей в выборы.

«Когда был принят этот закон (о выборах народных депутатов по пропорционально-мажоритарной системе), мы понимали, что в мажоритарных округах будут в нескольких случаях «бои без правил». Но масштаб даже превысил наши ожидания», - отметил А.Черненко.

Также он напомнил о проблемах с формированием окружных и участковых избирательных комиссий и использовании СМИ для черного пиара, давлении на них и выпуске заказных материалов.

По оценкам КИУ, во время нынешней избирательной кампании опаснейшим нарушением стал прямой и непрямой подкуп избирателей, который может больше всего повлиять на результаты выборов.

«Если в начале кампании мы говорили о подарках и пайках – то, что можно было назвать красивым словом «благотворительность», то под конец кампании мы констатируем, что во многих округах открыто или не совсем открыто избирателям раздают деньги», - сказал А.Черненко.

Он также отметил, что правоохранительные органы должны были бы активнее реагировать на факты подкупа избирателей.

Кроме того, А.Черненко высказал убеждение, что на нынешних выборах на украинцев сложнее жать, но их проще «купить».

«Эти выборы у нас, к сожалению, очень потребительские, в первую очередь, из-за мажоритарной составляющей», - сказал он.

Вместе с тем, А.Черненко убежден, что Украина все еще имеет шанс провести выборы, которые будут отвечать волеизъявлению граждан.