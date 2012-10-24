Адвокат Лазаренко утверждает, что ее клиент вернется в Украину

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я утверждаю, что П.Лазаренко вернется в Украину, но назвать какие-то конкретные сроки и когда это произойдет, я не могу”, - сказала М.Долгополая.

Она напомнила, что 1 ноября заканчивается срок его заключения в США.

“Когда он вернется, я не могу назвать точную дату. Наверно, этого не может сказать и сам П.Лазаренко”, - сказала адвокат.

По ее словам, сам П.Лазаренко говорил о том, что вернется в Украину тогда, когда будет лучшая политическая ситуация. “Я понимаю так, что нужно, чтобы в Украине были условия для того, чтобы его дело рассматривала беспристрастная Генеральная прокуратура Украины, беспристрастный суд и т.п.”, - сказала М.Долгополая.

По ее убеждению, возвращение П.Лазаренко не должно повлечь никаких правовых негативных последствий, поскольку есть решения суда иностранного государства, в которых четко указано, что по ряду обвинений или нет доказательств, или нет материального ущерба.

“Если бы сегодня в Украине была возможность, а, к сожалению, сегодня такой возможности нет, чтобы дело П.Лазаренко рассматривал беспристрастный украинский суд, то, я думаю, он вышел бы из того суда с оправдательным решением”, - сказала адвокат.

Со своей стороны заместитель председателя партии “Громада” Олег Оленюк заявил, что П.Лазаренко не хотят видеть в Украине, потому что он является конкурентом определенных групп влияния.

Кроме того, по его убеждению, партия “Громада” по возвращении П.Лазаренко может составить серьезную конкуренцию на местных выборах другим политическим силам.

“Есть вопрос бизнесовой среды - как она воспримет возвращение Лазаренко. Но есть вопрос переформатирования политических элит”, - отметил О.Оленюк.

В свою очередь первый заместитель председателя партии ВО "Громада" Юрий Филяк сказал, что П.Лазаренко как был, так и остается реальным конкурентом нынешним первым лицам в политике.

“Да, Лазаренко ошибался. Никто не говорит, что он белый и пушистый. Но он слишком много доверял людям, верил людям, за что и поплатился”, - сказал Ю.Филяк и отметил, что П.Лазаренко 13 лет нет в Украине, а партия “Громада” существует и принимает участие в выборах.

Как сообщал УНИАН, в августе ТСН со ссылкой на специалиста по связям с общественностью Федерального бюро тюрем США Криса Бурке сообщила, что П.Лазаренко будет освобожден из тюрьмы в Соединенных Штатах 1 ноября 2012 года.

ТСН напомнила, что ранее П.Лазаренко собирались выпустить на свободу 11 января 2012 года.

К.Бурке не сообщил, почему изменен срок заключения бывшего премьер-министра Украины, сославшись на свою некомпетентность в этом вопросе.

П.Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил фракцию «Громада».

П.Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом и провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн. долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что боится за свою жизнь.

Американская прокуратура обвиняла П.Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке похищенных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн. долларов.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что П.Лазаренко будет арестован как только очутится на территории Украины.