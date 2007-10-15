Томенко: без инвестиций и бизнеса сложно будет что-то сделать

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО выступает за создание единого ведомства, которое бы занималось восстановлением, финансированием и стратегией развития исторических и культурных памятников Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время празднования Покрова в Хотинский крепости.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодня этими вопросами занимаются несколько министерств, что значительно усложняет процесс согласования развития исторических памятников Украины. «Поэтому должно быть создано единое ведомство, которое будет заниматься этим вопросом», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, финансирование возрождения исторических памятников в Украине необходимо увеличить минимум втрое. Кроме того, Н.ТОМЕНКО выступает за создание единой стратегии развития исторических и культурных памятников.

Как считает Н.ТОМЕНКО, такая стратегия должна быть разработана минимум на пять лет. При этом, по его словам, вопросами развития исторических памятников должна заниматься не только центральная власть, но и местная. В частности, отметил он, именно местная власть должна создавать условия для привлечения инвестиций.

По словам Н.ТОМЕНКО, он является противником того, чтобы инфраструктура вокруг исторических памятников развивалась только за счет государственного бюджета. Он отметил, что для этого должны быть привлечены средства как украинских, так и иностранных инвесторов. «Без инвестиций и бизнеса сложно будет что-то сделать», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также сообщил, что по итогам акции «Семь чудес Украины» посещение исторических памятников в Украине увеличилось на 20%. В то же время, по его словам, для большей популяризации украинских исторических памятников за рубежом будут распространяться специальные издания через украинские посольства.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО одобрил то, что подобный проект «Семь чудес Украины» на местном уровне поддержали во многих регионах Украины. Он также выразил надежду, что новое правительство продолжит «стратегический формат популяризации исторических памятников Украины».

Он напомнил, что в случае создания демократической коалиции гуманитарной сферой будет заниматься блок "Наша Украина – Народная самооборона". «А моя роль будет заключаться в парламентской поддержке», - сказал Н.ТОМЕНКО.