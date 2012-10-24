Адвокат: Развозжаева вывозили чуть ли не в багажном отсеке

Адвокат активиста российского оппозиционного движения "Левый фронт" Леонида Развозжаева Виолетта Волкова настаивает на том факте, что ее подзащитный был незаконно этапирован из Киева в Москву.

Как сообщает "КоммерсантЪ - Украина" (№ 169 от 24 октября), адвокат заявила: "Полагаю, это был сговор спецслужб или представителей органов власти. Мы пытаемся найти информацию о подробностях инцидента и в Украине, и в России".

Также В.Волкова считает, что обвинения Следственного комитета Российской Федерации в организации массовых беспорядков "абсурдны и не соответствуют действительности".

"Я консультировала Развозжаева еще до возбуждения уголовного дела и могу с уверенностью сказать, что та вина, которую он признал, не соответствует действительности, это оговор. С какой целью он это сделал, сказать не могу. У нас есть данные о том, что его пытали и ему угрожали", - заявила адвокат.

В.Волкова сказала, что одному из адвокатов, работающих по делу российского оппозиционера в Киеве, сотрудник спецслужб заявил, что операцию по задержанию Л.Развозжаева проводили российские силовики. "Есть соответствующая диктофонная запись, но я бы пока не хотела называть имен. В частности, этот сотрудник киевских спецслужб заявил, что Леонида вывозили чуть ли не в багажном отделении самолета. Все это мы проверим, пока мы запросили данные с камер видеонаблюдения аэропорта, из которого его вывезли", - сообщила В.Волкова.

В свою очередь пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН в Украине по делам беженцев Александра Маковская заявила изданию, что в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и в Госпогранслужбу были направлены обращения с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и предоставить информацию о соблюдении права на защиту личных данных и физической неприкосновенности Л.Развозжаева.

В ведомстве также сообщили, что "принудительное возвращение в страну происхождения вопреки существующим процедурам может привести к привлечению государства к ответственности за грубое нарушение национального и международного законодательства". "Пока речь не идет о международных санкциях в отношении Украины, мы пытаемся установить, были ли нарушены права Развозжаева", – сказала А.Маковская.

Как сообщал УНИАН, 20 октября появилась информация о том, что член совета «Левого фронта» Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Киеве.

В Главном управлении МВД Украины в Киеве УНИАН проинформировали, что никаких заявлений в столичную милицию о пропаже данного человека не поступало.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Сергей Астахов заявил, что Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

По словам депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, «Развозжаев находился в Киеве на легальном основании со среды, 17 октября. После того, как в пятницу, 19 октября, он был объявлен в федеральный розыск СК РФ, Леонид решил обратиться в международные инстанции с просьбой предоставить ему политическое убежище. Развозжаев заполнил анкету и подал заявление на имя верховного комиссара. Когда он вышел из здания управления по улице Лаврская, 16, сотрудники ведомства услышали крики о помощи, после этого Леонида никто не видел и он не выходил на связь».

Ранее Л.Развозжаева объявили в федеральный розыск. Ему заочно предъявили обвинения в подготовке массовых беспорядков. Его соратника Константина Лебедева арестовали до 16 декабря. Лидер «Левого фонта» Сергей Удальцов, обвиняемый по тому же делу, остается под подпиской о невыезде.

Поводом для предъявления обвинения стал фильм «Анатомия протеста-2», который вышел в эфире телекомпании НТВ. Его авторы обвинили российских оппозиционеров в подготовке терактов и государственной измене. В частности, из содержания фильма получалось, что экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и какие-то граждане Грузии выделили большую сумму денег на поддержку внесистемной оппозиции, а непосредственным исполнителем их планов выступил С.Удальцов.

21 октября Басманный райсуд Москвы вынес решение об аресте Л.Развозжаева до 16 декабря. Следствие в РФ предъявило Л.Развозжаеву обвинение по делу о подготовке массовых беспорядков.

Евросоюз выразил надежду, что Киев проведет расследование по делу исчезновения Л.Развозжаева.