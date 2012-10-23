Луценко рассказал о перспективах Украины после выборов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная Самооборона», встреча вице-президента ПА ОБСЕ и руководителя программ Международного секретариата ОБСЕ Анны Черновой с Ю.Луценко продолжалась больше трех часов.

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После общения с Ю.Луценко В.Дуглас отметила, что, несмотря на двухлетнее пребывание в тюрьме и тяжелые болезни, он демонстрирует завидное чувство юмора и веру в будущее Украины.

В целом они общались на тему парламентских выборов, обсудили возможные варианты развития ситуации в стране после 28 октября. Ю.Луценко, по словам В.Дуглас, изложил свое виденье перспектив в Украине после выборов и обратил внимание на основные моменты в сотрудничестве с мировым сообществом.

«Что касается формата, то я не очень часто встречаюсь с заключенными. Но намного легче, конечно, общаться без стекла», - отметила В.Дуглас.

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Как ранее сообщили представители Менской колонии, где отбывает наказание Ю.Луценко, общение проходит «через защитное стекло для безопасности осужденного».

В.Дуглас также поблагодарила жену экс-министра Ирину Луценко за содействие в быстрой встрече с ним, а также предложила встретиться и обсудить вопрос последующей судьбы Ю.Луценко.