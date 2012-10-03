Журналистам в колонии показали не самого Луценко, а его камеру (видео)

Журналистам показали камеру, где отбывает наказание Юрий Луценко. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В последние дни в окружении приговоренного к четырем годам заключения экс-министра заявляли о резком ухудшении его здоровья. Омбудсман Валерия Лутковская посетила Менскую колонию по просьбе заключенного о медицинском обследовании. Своих выводов медики не разглашают. Впрочем, Лутковская заявила, что Луценко требует еще одного обследования, но уже за пределами тюрьмы.

В то же время съемочную группу пустили в камеру Луценко, пока тот проходил обследование в медицинской части, куда журналистам вход запрещен. У его кровати - икона и записная книжка.