Журналистам в колонии показали не самого Луценко, а его камеру (видео)
09:41, 03 октября 2012Политика
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Экс-министра забрали на обследование, а съемочной группе показали камеру.
Журналистам показали камеру, где отбывает наказание Юрий Луценко. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В последние дни в окружении приговоренного к четырем годам заключения экс-министра заявляли о резком ухудшении его здоровья. Омбудсман Валерия Лутковская посетила Менскую колонию по просьбе заключенного о медицинском обследовании. Своих выводов медики не разглашают. Впрочем, Лутковская заявила, что Луценко требует еще одного обследования, но уже за пределами тюрьмы.
В то же время съемочную группу пустили в камеру Луценко, пока тот проходил обследование в медицинской части, куда журналистам вход запрещен. У его кровати - икона и записная книжка.
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