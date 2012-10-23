Милиция не возбудила дело по факту избиения нардепа

Милиция Кировограда отказала в возбуждении уголовного дела по факту избиения народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» и члена избирательного списка Объединенной оппозиции Валерия Кальченко, поскольку после проведенной проверки было установлено отсутствие состава преступления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в СОС УМВД в Кировоградской области.

Как говорится в официальном заявлении милиции, информация об избиении была зарегистрирована 22 октября через сообщение в СМИ, поскольку сам В.Кальченко с какими-либо заявлениями в правоохранительные органы не обращался.

Впоследствии, в своем письменном заявлении на имя начальника УМВД в области, кандидат в депутаты отказался от прохождения судебно-медицинского обследования. Также он попросил не проводить проверку по данному факту, в том числе относительно связи с его политической деятельностью, поскольку ни к кому претензий не имеет.

В пресс-службе Кировоградского областного избирательного штаба Объединенной оппозиции сообщили, что В.Кальченко от личных комментариев отказался в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Как сообщал УНИАН, 22 октября народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Сас заявил о нападении на В.Кальченко, после которого потерпевшего госпитализировали и наложили на голове шесть швов. По словам С.Саса, нападение произошло в воскресенье около 21.00. «Когда он выходил из квартиры, навстречу начал двигаться молодой мужчина спортивного телосложения, а когда они поравнялись, нападавший нанес Кальченко сильный удар по голове. У Валерия Михайловича рассечена надбровная дуга. Врачи нанесли шесть швов над глазом. К тому же у него сильный ушиб головы», - сообщил С.Сас.

Он выразил убеждение, что нападение на В.Кальченко связано с его политической деятельностью.