Путин решил, что разумной альтернативы дружбе с ним у Украины нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Украины Виктором Януковичем в государственной резиденции Ново-Огарево.

«Переговоры подтвердили, что развитие взаимодействия и партнерства между Россией и Украиной – это наш общий стратегический выбор. Он опирается, прежде всего, на прочные узы дружбы между двумя народами, и как бы ни складывалась политическая конъюнктура, разумной альтернативы такому подходу нет», - подчеркнул В.Путин.

По его словам, это очевидно на примере российско-украинских экономических связей, поскольку многие отрасли промышленности двух стран взаимозависимы и дополняют друг друга.

Президент РФ отметил, что тысячи компаний двух стран работают напрямую друг с другом в рамках производственной кооперации. При этом он напомнил, что сегодня Украина прочно занимает четвертое место среди основных внешних торговых партнеров России, а среди стран СНГ – первое.

Как сказал В.Путин, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 36% и превысил 50 млрд долларов, и странам нужно упрочить такую динамику.

В.Путин подчеркнул, что во время переговоров обсуждалось, какие дополнительные резервы можно для этого использовать и как снизить зависимость экономик двух стран от процессов, происходящих в мировой экономике.

«Учитывая высокую степень интеграции наших экономик, будем активно давать ход проектам в тех областях, где Россия и Украина занимают действительно лидирующее место. Имею в виду атомную энергетику, авиастроение, металлургическую промышленность, космос», - подчеркнул российский Президент.

По его словам, одним из конкретных проектов является подписанный сегодня протокол о поставках товаров в рамках производственной кооперации.

В.Путин пояснил, что речь идет о том, чтобы максимально упростить порядок взаимных поставок комплектующих материалов оборудования в тех отраслях, где складывается единая производственная цепочка.

Кроме того, он отметил, что расширение инвестиционных, торговых и производственных связей способствовало бы снятию барьеров, мешающих движению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

«Поэтому в ходе переговоров затрагивалась и такая важная тема как участие Украины в интеграционных процессах на пространстве СНГ», - подчеркнул В.Путин.

Он заявил, что встреча с В.Януковичем прошла в деловой, дружественной и откровенной атмосфере.