Третьяков: Демократическое большинство сцементируют сильные оппозиционые мажоритарщики
Все конфликты между демократическими силами играют на руку Партии Регионов, заявляет оппозиционный депутат Александр Третьяков.
Все конфликты между демократическими силами играют на руку Партии Регионов, заявил в интервью журналистам оппозиционный депутат Александр Третьяков. Он убежден что все соглашения нужно подписывать
«Взаимные обвинения, которые звучат со стороны «Батькивщины» и УДАРа, к сожалению, лиш укрепляют позиции власти. Более того, такой сценарий развития событий можно было спрогнозировать изначально, именно поэтому я решил идти на выборы самостоятельно, по мажоритарному округу. Поскольку убежден, что только сильные оппозиционные мажоритарщики смогут сцементировать демократические силы в парламенте и сыграть ключевую роль в формировании демократического большинства», отметил Третьяков.
Кроме того, оппозиционный депутат отметил, что поддерживает позицию партии «УДАР» касательно того, что все соглашения демократические силы должны подписывать после того, как пройдут в парламент.
«До выборов осталась всего неделя. Сегодня перед оппозиционными партиями стоит важнейшая задача – выиграть выборы и защитить свой результат от фальсификаций. И уже потом, в стенах Верховной Рады нужно подписывать совместные политические соглашения», - заявил Третьяков.
Александр Третьяков баллотируется на парламентские выборы по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.