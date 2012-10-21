Генсек Совета Европы напоминает Януковичу о его обещании

Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд призывал власти Украины выполнить решение Европейского суда по правам человека по делу бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Об этом Т.Ягланд заявил в интервью изданию Tagesspiegel, сообщает Deutsche Welle.

Говоря о возможных последствиях для Украины в связи с решением Европейского суда по правам человека, который признал ряд нарушений при аресте и заключении Ю.Луценко, генсек Совета Европы заявил об ожидании, что Украина выполнит решение суда.

«Каждая страна, которая является членом Совета Европы, должна выполнять решения (Европейского) суда по правам человека в Страсбурге», - отметил Т.Ягланд.

Отвечая на вопрос, что будет, если Киев не выполнит решение ЕСПЧ, генсек Совета Европы отметил, что Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что приговоры Европейского суда по правам человека по делу Ю.Луценко, а в будущем и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко будут выполнены.

«Я бы не хотел в этом случае говорить о санкциях - это было бы непродуктивно», - отметил Т.Ягланд.

Кроме того, он высказал мнение, что проведение выборов в Верховную Раду без участия в них Ю.Тимошенко может привести к акциям протеста.

Также Т.Ягланд отметил: «Существует опасность, что эти выборы не будут признаны честными и свободными», добавив, что предупреждал об этом руководство Украины.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

3 июля 2012 года ЕСПЧ признал нарушение по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

Суд, в частности, признал нарушение шести положений Конвенции о защите прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

В начале октября правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека обжаловал решение по делу Ю.Луценко в Большой палате ЕСПЧ.