Генсек СЕ: Янукович пообещал выполнить решение ЕСПЧ по Тимошенко и Луценко

Генсек СЕ сообщил, что благодаря действиям Европы Тимошенко было обеспечено надлежащее лечение. Что же касается жалоб экс-премьера в евросуды, то Ягланд считает, что они не будут объединены в одно рассмотрение.

«В ближайшее время, в течение нескольких недель, будет вынесено решение суда относительно задержания Тимошенко, а также о том, были ли судебные заседания проведены в соответствии с европейскими стандартами. Позже ЕСПЧ возьмется за изучение дела по существу. Юристы Юлии Тимошенко в конце августа уже обратились в суд со второй жалобой. Ее рассмотрят позже, поскольку это требует времени. Насколько я знаю, эти дела уже не будут объединены», - сказал Генсек СЕ в интервью Коммерсанту-Укрина.

Отвечая на вопрос о том, будут ли решения ЕСПЧ иметь какое-нибудь влияние на ситуацию, так как Луценко, жалобу которого Евросуд удовлетворил, все равно отправился в колонию, Ягланд ответил:

«Результат будет! Дело в том, что украинское правительство оспорило решение ЕСПЧ в Большой палате суда. После рассмотрения апелляции Большой палатой все должны будут следовать решению суда. При этом ЕСПЧ может указать властям отпустить заключенного, и любое правительство в Европе обязано следовать судебному решению. В противном случае у правительства, которое не соблюдает решение Страсбургского суда, возникнут настоящие проблемы».

Генсек СЕ заявил, что на вчерашней встрече с Януковичем, Президент Украины заявил, что он будет уважать любое решение суда.

«Виктор Янукович заявлял, что будет уважать решение суда... Если мы говорим конкретно об обязательствах государства перед СЕ и ЕСПЧ, то я не вижу такой тенденции (невыполнение обещаний — ред.) А в случае, когда президент лично заверяет, что будет твердо следовать решению суда, я не сомневаюсь, что это произойдет. Впрочем, это случится лишь после вынесения окончательного решения ЕСПЧ», - сказал Ягланд.