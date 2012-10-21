Лидеры Объединенной оппозиции с людьми Тягнибока придут в ГПУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», оппозиция настаивает на проведении тщательного расследования и возбуждении уголовного дела по заявлению лидера оппозиции Юлии Тимошенко о круглосуточном незаконном видеонаблюдении, аморальном психологическом давлении и провокациях со стороны власти.

Планируется брифинг для прессы.

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