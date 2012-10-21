Лидеры Объединенной оппозиции с людьми Тягнибока придут в ГПУ
17:38, 21 октября 2012Политика
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В понедельник, 22 октября, в 10.00 члены Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» во главе с председателем Совета Арсением Яценюком, а также представители ВО «Свобода» придут в Генеральную прокуратуру Украины.
Оппозиция придет требовать справедливости от Пшонки
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», оппозиция настаивает на проведении тщательного расследования и возбуждении уголовного дела по заявлению лидера оппозиции Юлии Тимошенко о круглосуточном незаконном видеонаблюдении, аморальном психологическом давлении и провокациях со стороны власти.
Планируется брифинг для прессы.
Справки по телефонам: (067) 230-17-05, (067) 780-22-24.
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