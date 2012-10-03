Активисты определили «лидеров» применения админресурса

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская по результатам общенационального наблюдения за ходом избирательной кампании в сентябре.

"Согласно законодательству, государственные должностные лица любого уровня не имеют права осуществлять какие-либо мероприятия агитационного характера в рабочее время, используя служебное положение. Тем не менее, у нас есть два председателя облгосадминистраций, которые одновременно являются и кандидатами - это Винницкая и Житомирская, они также фигурируют в рейтинге, но не занимают первые места, как ни странно. Первое место разделили М.Папиев и А.Шишацкий, второе место занял Э.Матвийчук, а третье - председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин", - сказала О.Айвазовская.

По ее словам, анализ деятельности должностных лиц во время выборов позволяет сделать аргументированное предположение, что местная власть наделена обязанностями относительно организационного, кадрового и финансового сопровождения предвыборной кампании провластной Партии регионов. "Наиболее распространенной формой участия региональной власти в избирательном процессе является проведение официальных мероприятий вместе с кандидатами провластной политической силы. Это является серьезным отклонением от принципа равенства условий для всех партий и кандидатов. Используя свой должностной статус, председатели региональных органов власти открыто или скрыто указывают избирателям на зависимость перспектив социально-экономического развития территорий от их поддержки конкретных кандидатов", - сказала она.

О.Айвазовская также отметила, что наблюдатели гражданской сети ОПОРА фиксируют многочисленные случаи, когда в тесном взаимодействии местной власти и кандидатов происходит бесконтрольный процесс использования бюджетных ресурсов в агитационных целях. В качестве примера эксперт привела факты передачи школам автобусов, закупленных в рамках государственной программы "Школьный автобус", которая финансируется за счет всех налогоплательщиков, а не за счет отдельной партии.

"Хочу отметить, что только председатели Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областных администраций - Михаил Вышиванюк, Владимир Хоменко и Михаил Костюк не совершили за этот период ни одного нарушения. Они воздержались от незаконной агитации в течение двух недель сентября", - сказала О.Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, гражданская сеть ОПОРА осуществляет долгосрочное наблюдение за ходом кампании по выборам в Верховную Раду Украины. В долгосрочной миссии наблюдения ОПОРЫ принимает участие 251 человек. В день голосования - 28 октября - в составе миссии наблюдателей ОПОРЫ будут работать еще 3,5 тыс. чел.