Лидеры оппозиции: лечение Тимошенко превращено в фарс

Они будут настаивать на проведении тщательного расследования и возбуждении уголовного дела по заявлению экс-премьера Юлии Тимошенко о незаконном видеонаблюдении за ней.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батьківщина».

«Сегодня мы стали свидетелями очередных антизаконных и абсолютно аморальных действий власти. Лидер оппозиции Юлия Тимошенко заявила во весь голос, что по личному указанию Виктора Януковича за ней осуществляется круглосуточное видеонаблюдение: в больничной и процедурной палатах, душевой и туалетных комнатах, в помещении для встречи с защитниками. Психологическое давление и грязные провокации власти превращают лечение Юлии Тимошенко в фарс», - отметили в оппозиции.

В «Батьківщині» подчеркнули, что «мы понимаем, что этот режим необходимо выносить под корень, но и сейчас мы не будем сидеть, сложа руки», добавив, что лидеры оппозиции будут требовать от генпрокурора возбудить дело по заявлению Ю.Тимошенко

Также авторы заявления обращаются к лидерам всех демократических стран и международных организаций с призывом применить международные санкции лично против В.Януковича, «режим которого ведет Украину к национальной, уже сейчас не только социально-экономической, но и моральной катастрофе».

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Как сообщал УНИАН, лидер партии «Батьківщина», экс-премьер Ю.Тимошенко требует выписать ее из больницы «Укрзалізниці» в Харькове и вернуть в колонию.

Об этом идет речь в письме Ю.Тимошенко Президенту Украины Виктору Януковичу, текст которого обнародовал сегодня в Киеве адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Я вам, Виктор Федорович, сообщаю, что отказываюсь от такого лечения под видеокамерами, с трансляцией в Интернете и на ТВ, которое больше похоже на пребывание в застенках Гулага. В таких условиях не лечат, а калечат. Я требую вернуть меня в колонию в таком состоянии, как я есть», – процитировал С.Власенко письмо Ю.Тимошенко.

Она заметила, что «лечиться будет на свободе, когда никто не будет подглядывать за ней в замочную скважину».

Ю.Тимошенко отметила, что факт наличия постоянной скрытой видеосъемки является доказанным.

Ю.Тимошенко написала, что значительная часть медицинских мероприятий, которые проводятся в процедурной комнате, требует полного снятия одежды, и скрытые видеокамеры это все фиксировали и продолжают фиксировать.

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«Работники колонии, которые меня поддерживают, после обнародования этих видеозаписей на каналах телевидения передали мне точный план расположения всех скрытых видеокамер, установленных по вашему поручению в помещениях, где я нахожусь. Обществу, возможно, будет интересно узнать, что три видеокамеры установлены в комнате для конфиденциальных встреч с защитниками, две скрытые видеокамеры - непосредственно в душевой кабинке, по одной – над каждым из двух унитазов», - написала Ю.Тимошенко.

Кроме того, она заметила, что в специальной комнате возле ее тюремной палаты размещены мониторы круглосуточного видеонаблюдения за ней, которое осуществляют исключительно мужчины-офицеры, работающие в колонии.

Ю.Тимошенко убеждена, что эти видеозаписи передаются в электронной форме Президенту Украины.