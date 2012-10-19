Тюремщики говорят, что за Тимошенко в палате не подглядывают

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС.

«Отмечаем, что Государственной пенитенциарной службой ведется видеонаблюдение в местах пребывания лиц, приговоренных к лишению свободы, что предусмотрено украинским законодательством и соответствует нормам международных стандартов деятельности органов пенитенциарной системы», - говорится в сообщении.

Также ГПтС напоминает, что по факту появления в сети Интернет видеоролика, на котором видно женщину, похожую на осужденную Ю.Тимошенко, 16 октября было назначено проведение служебной проверки, которая в настоящее время продолжается.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 октября, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что защита экс-премьер-министра обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с требованием привлечь к ответственности виновных в сливе в Интернет видеозаписи из якобы палаты Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.