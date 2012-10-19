Шуфрич думает, что оппозиция «кинула» Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение высказал заместитель секретаря СНБО, кандидат в народные депутаты Украины Нестоф Шуфрич, комментируя подписание коалиционного соглашения между Объединенной оппозицией «Батькивщина» и Всеукраинским объединением «Свобода», а также позицию партии «УДАР Виталия Кличко» к оппозиции, во время телемоста с представителями избирательных штабов Партии регионов.

«Для меня они все «помаранчевые», и что происходит в их «помаранчевой» семье, меня не очень волнует», - сказал Н.Шуфрич и добавил, что, по его мнению, УДАР ведет себя странно, а их позиционирование внутри оппозиции непонятно.

Н.Шуфрич считает, что УДАР имеет основания разочароваться в достигнутых с «Батькивщиной» договоренностях. «Они в воскресенье провели свой съезд и сняли кандидатов в пользу Объединенной оппозиции», - напомнил он и выразил убеждение, что оппозиция, очевидно, не сняла тех кандидатов, на которых рассчитывал УДАР.

«Нам все равно, что они делают. Мы четко видим, что выигрываем эти выборы», - сказал Н.Шуфрич. При этом, по его словам, сегодня в двух третях мажоритарных округов лидируют кандидаты от ПР. «И по партийным спискам также выигрывает Партия регионов», - убежден он.

«Я не знаю, какую коалицию, какое большинство они хотят создать, мне кажется, у них просто шансов не будет создать большинство. А то, что они уже на старте не могут договориться – ничего нового – вспомните «помаранчевую» историю с 2005 по 2010 год. Они когда-нибудь в состоянии были о чем-то договориться?», - спросил Н.Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, сегодня ОО «Батькивщина» и ВО «Свобода» подписали соглашение о создании коалиции в новом составе Верховной Рады.

Документ подписали председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лидер Народного руха Украины Борис Тарасюк, представитель «Народной самообороны» Юрий Грымчак, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, лидер ПРП Сергей Соболев и лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко, а также первый заместитель лидера «Батькивщины» Александр Турчинов.

В то же время, лидер УДАРа В. Кличко на подписание соглашения не пришел.

Справка УНИАН. 15 октября съезд “Батькивщины” снял в пользу «УДАРа» 26 своих кандидатов в народные депутаты.

Перед этим партия «УДАР» сняла в пользу Объединенной оппозиции «Батькивщина» 26 своих кандидатов-мажоритарщиков. Еще 6 кандидатов от «УДАРа» были сняты в поддержку оппозиционных самовыдвиженцев.